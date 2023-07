Nach Umbauarbeiten ist der Geschichtsort Stadthaus in der Hamburger Innenstadt wieder für Besucher geöffnet. "Wir hoffen sehr, dass wir Menschen dazu anregen, sich mit der Geschichte dieses Ortes und damit auch mit den nationalsozialistischen Verbrechen in Hamburg auseinanderzusetzen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Montag.

Während der NS-Herrschaft war der Gebäudekomplex am Neuen Wall/Stadthausbrücke bis zu seiner Ausbombung 1943 die "Zentrale des Terrors" in Hamburg - hier waren das Polizeipräsidium sowie die norddeutschen Leitstellen von Kriminalpolizei und Gestapo untergebracht. Für viele Verfolgte war das Stadthaus die erste Station ihres Leidenswegs, der in Gefängnissen und Konzentrationslagern fortgesetzt wurde und oft mit dem Tod endete.

Geschichtsort Stadthaus