Nach dem Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen bereitet der Airport die Wiederaufnahme des Flugbetriebs vor. "Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Flugbetriebes laufen auf Hochtouren. Die Zufahrten und Terminals sind wieder geöffnet", teilte der Airport am frühen Sonntagabend auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Es komme aber weiterhin zu Streichungen und Verzögerungen im Flugbetrieb. Passagiere sollten ihren Flugstatus überprüfen und sich bei Bedarf an die Airline wenden.