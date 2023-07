Wegen einer lebensgefährlichen Auto-Attacke auf Demonstranten am Rande einer AfD-Veranstaltung muss sich ein 22-Jähriger seit Montag vor dem Kieler Landgericht verantworten. Sein Mandant werde der Kammer Rede und Antwort stehen, sagte der Verteidiger zum Prozessauftakt. Einzelne Gruppen versuchten, dem Vorfall eine politische Dimension zuzusprechen. Diese bestehe aber nicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 17. Oktober 2020 in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) bewusst mit einem Auto auf den Gehweg gefahren zu sein und vier Menschen angefahren und verletzt zu haben. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Der Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass die von ihm angefahrenen Menschen auch tödlich verletzt werden könnten.

Da der Angeklagte zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war und damit juristisch als Heranwachsender gilt, findet der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts statt. Vor Beginn des Verfahrens demonstrierten nach Polizeiangaben rund 100 Menschen vor dem Landgericht gegen rechte Gewalt.

