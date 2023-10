In der Hamburger Elbphilharmonie hat der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Rund 1300 geladene Gäste versammelten sich in dem Konzerthaus in der Hafencity - neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz auch die anderen Repräsentanten der obersten Verfassungsorgane und die Länderregierungschefs.