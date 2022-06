Der 8. Mai soll auch in Hamburg offizieller Gedenktag werden. Einem entsprechenden Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen und CDU stimmte die Bürgerschaft am Mittwoch mit großer Mehrheit zu. Der 8. Mai 1945 markiere mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands «das Ende des fürchterlichen Zweiten Weltkrieges in Europa», heißt es darin. Damit sei an diesem Tag die Voraussetzungen «für unser heutiges demokratisches Selbstverständnis» geschaffen worden. Mit dem nicht arbeitsfreien Gedenktag soll dieser besonderen Bedeutung Rechnung getragen werden.