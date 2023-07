Die Kirchenausstellung "Jesus liebt" des schwulen Künstlers Rosa von Praunheim in Nürnberg, die nach Kontroversen geschlossen wurde, zieht nach München und Hamburg. Ab Anfang Oktober werde sie in der bayerischen Landeshauptstadt, im Dezember dann in Hamburg zu sehen sein, sagte von Praunheim am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Schau zu Liebe, Sex und Homosexualität im Christentum war wegen negativer Reaktionen kurz nach ihrer Eröffnung gestoppt worden.