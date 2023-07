Kultkomiker und Friesenjung Otto Waalkes hat zu seinem 75. Geburtstag an diesem Samstag eine Hymne für seine Heimat Ostfriesland geschrieben. "Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land", heißt es in dem Lobgedicht, das der gebürtige Emder auf Anfrage der "Ostfriesen-Zeitung" verfasst hat und nun in dem Blatt veröffentlicht wurde. "Wie die Schweiz und Österreich. Was für andere die Alpen sind - Ist für uns hier unser Deich."

Otto zählt in dem Gedicht einige Gründe auf, seine Heimat zu lieben: Etwa das typische "Moin", mit dem in Ostfriesland gegrüßt werde, oder der weite Blick auf dem platten Land, der es möglich mache, schon morgens zu wissen, wer abends zu Besuch komme. "Wer noch niemals in Ostfriesland war - Der weiß nicht, was er verpasst: Weite Himmel, weiße Wolkenpracht - Und ein Leben ohne Hast."

Der Komiker ist seiner Heimatstadt Emden und Ostfriesland verbunden und immer wieder zu Besuch. Das "Otto Huus" in seiner Geburtsstadt zieht jedes Jahr Tausende Touristen und Otto-Fans an. Direkt davor steht eine Ampel, die extra für den Emder Ehrenbürger gestaltet wurde: Bei grünem Lichtzeichen ist Otto in seiner berühmten Hüpfpose zu sehen. Im Emder Stadtteil Transvaal steht eine Skulptur, die Otto der Stadt geschenkt hat: zwei sich küssende Ottifanten.

