Mädchen und junge Frauen leiden einer Studie zufolge am stärksten unter den aktuellen globalen Krisen. "Mädchen haben zunehmend bessere Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben. Doch diese Fortschritte sind massiv in Gefahr durch drei ineinandergreifende globale Krisen: die Corona-Pandemie, der Klimawandel und der Krieg in der Ukraine sowie die daraus resultierende globale Ernährungskrise", sagte Kathrin Hartkopf, Geschäftsführerin von Plan International Deutschland, zum 10. Welt-Mädchentag am 11. Oktober. Umso wichtiger sei es, dass Mädchen und junge Frauen weiter gefördert würden.