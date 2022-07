Die Zahl der Menschen mit der Diagnose heller Hautkrebs ist in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen. Zwischen 2010 und 2020 erhöhte sich die Zahl der Betroffenen um knapp 39 Prozent von rund 61.000 auf 84.500, wie die Krankenkasse Barmer am Dienstag mitteilte. "Angesichts der Tatsache, dass sich das Risiko für hellen Hautkrebs durch einen angemessenen Sonnenschutz erheblich reduzieren lässt, sind die Betroffenenzahlen viel zu hoch", erklärte Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt. "Im Unterschied zu vielen anderen Krebsarten ist relativ klar, was Hautkrebs verursacht, nämlich übermäßige UV-Strahlung durch Sonne oder Solarium."