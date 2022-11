Die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte entfällt in Schleswig-Holstein ab Donnerstag. Darauf verständigte sich die schwarz-grüne Landesregierung am Mittwoch. Sie hatte diesen Schritt am vergangenen Freitag bereits angekündigt. Das Land hatte sich mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen darauf geeinigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben. Das benachbarte Hamburg hält dagegen an ihr fest.

Die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte entfällt in Schleswig-Holstein ab Donnerstag. Darauf verständigte sich die schwarz-grüne Landesregierung am Mittwoch. Sie hatte diesen Schritt am vergangenen Freitag bereits angekündigt. Das Land hatte sich mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen darauf geeinigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben. Das benachbarte Hamburg hält dagegen an ihr fest.

Statt der Isolationspflicht gilt in Schleswig-Holstein künftig - außerhalb der Wohnung - eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen für jene, die einen positiven Test, aber keine Symptome haben. "Weiterhin gilt der allgemeine Grundsatz, wer krank ist, bleibt zu Hause", sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). An Stelle einer staatlichen Regel trete wieder mehr Eigenverantwortung, wie beispielsweise auch bei einer Grippeerkrankung oder anderen ansteckenden Krankheiten.