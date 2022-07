Trotz der trockenen Böden, Feldern und Wäldern hat es in Hamburg zunächst keine Feuerwehr-Großeinsätze gegeben. "Wir haben bislang keine hitzebedingten größeren Brände", sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Hamburg. Am Vormittag habe ein Schuppen im Horster Damm in Hamburg-Bergedorf gebrannt. Ob das Feuer aber mit der Trockenheit zusammenhängt, war zunächst unklar.