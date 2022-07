In Schleswig-Holstein kommen überdurchschnittlich viele Babys per Kaiserschnitt zur Welt. Im vergangenen Jahr betrug der Anteil 33,06 Prozent, wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Freitag mitteilte. Damit liege das Land deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 29,36 Prozent. Nur das Saarland hatte mit 35,68 Prozent einen höheren Wert. Der Anteil der Geburten per Kaiserschnitt sei in den letzten Jahren stetig gestiegen, hieß es.