Wegen psychischer Leiden sind am Jahresende 2021 in Schleswig-Holstein gut 26.500 Menschen als schwerbehindert anerkannt gewesen. Das waren vier Prozent mehr als zur vorherigen Erhebung 2019, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete. Im Vergleich zu 2015 stieg die Zahl um 26 Prozent.