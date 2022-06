Die Zahl der Krankschreibungen ist in Hamburg im vergangenen Jahr nach Angaben der Barmer gesunken. Laut einer Vorabauswertung des Bramer-Gesundheitsreports waren erwerbstätige Versicherte in der Hansestadt 2021 durchschnittlich 15,1 Tage krankgeschrieben, einen Tag weniger als im Jahr zuvor, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte. Der Krankenstand, also die Quote der an einem durchschnittlichen Kalendertag krankgeschriebenen Erwerbstätigen, lag demnach bei 4,1 Prozent. Bundesweit habe nur Baden-Württemberg mit glatt vier Prozent einen noch niedrigeren Wert verzeichnet.