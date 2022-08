Von der Schließung bedrohte Arztpraxen sollen nach dem Willen von Hamburgs rot-grüner Koalition übergangsweise von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVH) übernommen und betrieben werden. Dadurch könnten dort vor allem junge Mediziner, die die Selbstständigkeit noch scheuten, zunächst als angestellte Ärztinnen und Ärzte arbeiten, teilten die Fraktionen am Dienstag mit. Ein entsprechender Antrag solle am Mittwoch in der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause beschlossen werden.