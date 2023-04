Rettungssanitäter bringen einen Mann in die neue Zentrale Notaufnahme Altona. Foto

Rettungsdienste in Hamburg kämpfen nicht mit Personalmangel

In vielen Bereichen des Gesundheitswesens wird nach Personal gesucht. Auch im Hamburger Rettungswesen werden stets qualifizierte Sanitäter gebraucht - einen akuten Personalmangel gibt es dort jedoch nicht.

Trotz angespannter Personallage im Gesundheitswesen gibt es bei den Hamburger Rettungsdiensten nach Angaben der Verantwortlichen keinen gravierenden Fachkräftemangel. Derzeit sei der Stellenplan voll besetzt und das Interesse an den Ausbildungen zum Notfall- und Rettungssanitäter hoch, teilte etwa der Vorsitzende des Hamburger Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Georg Kamp, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Allein die "Nachwehen" der Pandemie würden noch immer für hohe Krankheitsquoten sorgen.

Ein Sprecher des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Hamburg erklärte zudem, die Organisation habe bereits vor mehreren Jahren ihre Ausbildungskapazitäten erhöht. So sollten eventuelle Engpässe vermieden werden - insbesondere, um auch genügend Anwärter für die höher qualifizierte Tätigkeit als Notfallsanitäter ausbilden zu können. Für die Arbeit als Rettungssanitäter habe es bereits zuvor stets viele Interessenten gegeben. Auch bei dem privaten Rettungsdienstleister Falck herrscht derzeit kein Mangel an Notfallsanitätern, wie ein Sprecher bestätigte.

Hinzu kommt, dass in Hamburg die Feuerwehr den größten Teil der Rettungswagen und Notarztfahrzeuge stellt und die dort beschäftigten Einsatzkräfte "multifunktional" arbeiten: Wie ein Feuerwehrsprecher auf dpa-Anfrage erklärte, kann das Personal dementsprechend sowohl im Brand- oder Gefahrenschutz als auch im Rettungsdienst eingesetzt werden.