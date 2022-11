Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) hat die Diakonie mehr Personal für die Frauenhäuser in Hamburg gefordert. Neben den unmittelbaren physischen und psychischen Folgen von Gewalt bringe die strukturelle Ebene von partnerschaftlicher Gewalt eine Vielzahl von wirtschaftlichen, sozialen und persönlichen Problemlagen mit sich, teilte die Diakonie Hamburg am Dienstag mit. Diese mittelbaren Folgen hätten in den vergangenen Jahren signifikant zugenommen und die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung weiter verschärft.