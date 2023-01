Ein Mann hat am Samstagnachmittag im Hamburger Stadtteil Barmbek auf offener Straße eine Frau mit einem Messer angegriffen. Der Täter sei auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Sie machte zunächst keine Angaben dazu, in welchem Zustand sich das Opfer befindet und in welchem Verhältnis sie zum Angreifer stand. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.