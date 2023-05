Die IG Metall Küste unterstützt Pläne zur Einführung eines Industriestrompreises. "Wenn wir die Industrie nicht aus dem Land treiben wollen, brauchen wir ein Modell in Deutschland, das für den Übergang wettbewerbsfähige Preise für energieintensive Unternehmen wie Stahlwerke oder Raffinerien sichert", teilte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, zur Kundgebung am Tag der Arbeit am Montag in Kiel mit. "Ohne Industrie fehlt uns ein wichtiger Anker für den Wohlstand in unserem Land."