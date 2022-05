Die Bildungsgewerkschaft GEW hat ihre Mitglieder im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks in den kommenden Tagen aufgerufen. Betroffen seien davon in erster Linie Kindertagesstätten, aber auch Ganztagseinrichtungen, die Schulsozialarbeit sowie andere Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi will die GEW so die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde zu einem Angebot bewegen.

In der Landeshauptstadt Kiel und im Kreis Plön sind Warnstreiks für Mittwoch und Donnerstag geplant. In vielen anderen Landesteilen sollen die Beschäftigten am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen. In der aktuellen Tarifrunde geht es um bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Eingruppierung.

«Der dramatische Fachkräftemangel und die kräftezehrenden Herausforderungen während der zwei Pandemie-Jahre haben das sozialpädagogische Fachpersonal ausgelaugt. Bessere Arbeitsbedingungen sind daher unverzichtbar, um eine weitere Flucht aus dem Beruf zu verhindern», sagte Landesvorsitzende Astrid Henke.