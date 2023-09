Hunderte Menschen haben am Samstag in Hamburg mit einer Mahnwache an den am Dienstag von einem Lastwagen überrollten und getöteten 15 Jahre alten Radfahrer erinnert. Insgesamt versammelten sich 400 Menschen an der Unfallstelle im Stadtteil Groß Flottbek, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Bei der vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) organisierten Mahnwache, an der auch Mitschüler des getöteten Jugendlichen teilnahmen, wurde ein sogenanntes Ghostbike aufgestellt - die weiß lackierten Fahrräder sollen an getötete Radfahrer erinnern. Der Junge war am Dienstag von einem Lkw-Fahrer beim Abbiegen nicht bemerkt und von dem tonnenschweren Gefährt überrollt worden. Er starb noch an der Unfallstelle.