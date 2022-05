Eine Lagerhalle eines Gartenpflegebetriebes in der Gemeinde Seester bei Elmshorn hat Feuer gefangen. Der Feuerwehr zufolge kämpften rund hundert Einsatzkräfte am Sonntagmorgen gegen die Flammen. Warum die nach Schätzungen 10 Mal 15 Meter große Halle am frühen Morgen in Brand geraten war, war zunächst unklar.