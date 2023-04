Bei schönster Frühlingssonne hat für das Deutsche Hafenmuseum in Hamburg eine neue Saison begonnen. Zur Eröffnung sang am Sonntag im gut besuchten Museum auf dem Areal des historischen Schuppens 50A ein Shanty-Chor. Neben Führungen mit Hafensenioren durch die Ausstellung und Barkassenfahrten konnten Besucher an mehreren Schmiedestellen beobachten, wie einst auf Schiffen Reparaturteile geschmiedet wurden. Ein Taucher mit Kupferhelmtauchgerät stieg in die Elbe.

Besucher konnten an Bord mehrerer historischer Schiffe gehen: Am Kai vor dem Schuppen 50A lagen der Schwimmkran "Saatsee", der Schutendampfsauger IV und eine Museumsschute. An Bord der "Peking" gab es erste Rundgänge für Besuchergruppen. Die Sanierung der historischen Viermastbark ist noch nicht abgeschlossen, darum gilt das Segelschiff offiziell als Baustelle. Die Rundgänge sind anmeldepflichtig und mit einem Kostenbeitrag von 15 Euro pro Person verbunden.

