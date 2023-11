Bei Auseinandersetzungen am Halloween-Abend in Kiel sind fünf Polizisten verletzt worden. Gegen 19.00 Uhr versammelten sich etwa 50 Menschen im Stadtteil Mettenhof auf einem Parkplatz, zündeten Böller sowie Rauchbomben und entleerten Feuerlöscher, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Mit zwölf Streifenwagen-Besatzungen versuchte die Polizei, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Zeitgleich kamen Schaulustige hinzu, so dass die Beamten auf etwa 100 Menschen trafen.