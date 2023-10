Haare und Abendkleid in Deutschland-Farben - gut sichtbar die Botschaft "Make Einheit sexy again!": Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones hat am Tag der Deutschen Einheit in Hamburg ein Zeichen setzen wollen. "Die menschenverachtende Mauer durch Deutschland haben wir vor über 30 Jahren niedergerissen", sagte Jones am Dienstag laut Mitteilung. "Aber die Mauern in den Köpfen und Herzen der Menschen wachsen wieder." Die Dragqueen war beim offiziellen Festakt in der Elbphilharmonie dabei.