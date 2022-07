Die deutschen Tennis-Herren stehen bei den European Open in Hamburg vor schweren Erstrunden-Spielen. Der 32 Jahre alte Warsteiner Jan-Lennard Struff muss bei dem am Montag beginnenden Sandplatzturnier in der Hansestadt gegen den russischen Olympia-Zweiten Karen Chatschanow antreten. Daniel Altmaier aus Kempen, Nummer 62 der Weltrangliste, hat es mit dem Argentinier Francisco Cerundolo zu tun. Der Südamerikaner hat am Sonntag das Sandplatzturnier im schwedischen Bastad gewonnen und sich damit für den Rothenbaum eingespielt.