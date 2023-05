Nach einem Raub mit einem Messer auf einen 21-Jährigen Anfang April sucht die Polizei Hamburg nun mit einem Aufruf nach Zeugen. Der Mann wurde im Hamburger Stadtteil Altona am 5. April von drei Unbekannten ausgeraubt und mit einem Messer am Bein verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter hatten die Tasche des 21-Jährigen dabei gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Eckernförder Straße gegen 15.57 Uhr. Die Täter seien im Anschluss über das nahe gelegene Gelände einer Kirche geflohen.