Nach einer Messerattacke mit einem lebensgefährlich verletzten 36-Jährigen in der Silvesternacht in Hamburg-Barmbek sucht die Polizei nach Zeugen. Erste Fahndungen nach dem Tatverdächtigen seien ergebnislos verlaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Verletzte sei nach einer Notoperation am Sonntagnachmittag in einem stabileren Zustand gewesen.