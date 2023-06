Nach einer Auseinandersetzung in einer S-Bahn hat ein angetrunkener Mann am Donnerstagabend einen 55-Jährigen durch mehrere Schläge ins Gesicht verletzt. Zuvor sollen die Männer sich nach Polizeiangaben vom Freitag um einen Sitzplatz gestritten haben. Daraufhin schlug der 44-Jährige beim Ausstieg am Bahnhof Hamburg-Harburg dem 55-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht.