Ein Hamburger AfD-Politiker ist nach eigenen Aussagen während einer Busfahrt im Stadtteil Billstedt angegriffen und verletzt worden. Er habe auf der Heimfahrt am Freitag vergangener Woche völlig unvermittelt einen Schlag ins Gesicht bekommen, sagte der Fraktionschef der AfD in der Bezirksversammlung Mitte, Marc-Manuel Kunstmann, in einem Interview auf Youtube. Die Polizei nahm nach der Tat zwei Männer fest, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Gegen die Verdächtigen im Alter von 28 und 35 Jahren werde wegen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen führe der Staatsschutz. Es werde geprüft, ob es sich um ein politisches Motiv handele.