Nach den coronabedingten Nachholeffekten im Jahr 2021 ist die Zahl der Betriebsgründungen im vergangenen Jahr wieder deutlich gesunken. Insgesamt seien 4474 neue Betriebe angemeldet worden, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Das seien 12,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Gleichzeitig stieg die Zahl der Betriebsaufgaben den Angaben zufolge deutlich um 18,5 Prozent auf 2388. Insgesamt wurden damit aber immer noch 2086 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben. 2021 lag das Plus noch bei mehr als 3000.

Als einziger Bezirk verzeichnete Bergedorf bei den Betriebsgründungen ein Plus in Höhe von 4,4 Prozent. Die größten Verluste mit einem Minus von 32,5 Prozent musste der Bezirk Hamburg-Nord hinnehmen. Je 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern gab es in Hamburg 2,3 Betriebsgründungen, wie die Statistiker mitteilten. Die Betriebsgründungsquoten lagen dabei zwischen 1,4 im Bezirk Bergedorf und 5,4 in Hamburg-Mitte.

Von den insgesamt 15.955 Gewerbeanmeldungen stammten den Angaben zufolge 35,1 Prozent von Frauen. Das seien 0,6 Punkte mehr als im Jahr zuvor und der höchste Wert sei 2011. Ebenfalls gestiegen sei der Anteil der neuen Gewerbetreibenden mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Er betrage 30,9 Prozent - nach 28,8 Prozent im Jahr zuvor, was der niedrigste Wert seit Beginn der Zählungen im Jahr 2008 gewesen war. Knapp 62 Prozent der Neugründungen von Frauen fanden den Angaben zufolge im Nebenerwerb statt, bei Männern lag dieser Anteil bei rund 44 Prozent.