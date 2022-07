Bei einer blutigen Auseinandersetzung an einem Hamburger Busbahnhof hat ein Mann Schnittverletzungen am Bein erlitten. Warum es am Freitagabend zu dem Streit gekommen war, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Weitere Details und Hintergründe, etwa ob der Angreifer ein Messer oder ein anderes Werkzeug benutzte, waren ebenfalls zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.