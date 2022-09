Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung in einer Wohnung in Hamburg-Hammerbrook. Dort brannte ein Stoffsessel, ein Mann wurde verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 46-jährige Mann kam in ein Krankenhaus. Informationen zum Täter und der Höhe des Schadens gab es zunächst nicht.