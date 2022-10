Beim Versuch, seiner Festnahme zu entgehen, ist ein entflohener Häftling am Freitagnachmittag aus dem siebten Stock eines Gebäudes in der Hamburger Hafencity gestürzt. Der 26-Jährige habe dabei schwerste Verletzungen erlitten und befinde sich in kritischem Zustand, sagte ein Beamter des Polizei-Lagedienstes.

Der Mann war nach Angaben der Behörden bis Oktober 2021 im offenen Vollzug und unerlaubt vom Gelände der Justizvollzugsanstalt Glasmoor entwichen. Polizeibeamte hätten ihn am Freitag in dem Gebäude Ecke Singapurstraße/Sandtorkai aufgespürt und festnehmen wollen. Dabei habe der Mann versucht, über einen Balkon in die darunterliegende Etage zu entkommen, und war abgestürzt. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Fall berichtet.