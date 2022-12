Ein Autofahrer hat in Hamburg einen Fußgänger mit seinem Wagen erfasst, dabei tödlich verletzt und Fahrerflucht begangen. Das 66 Jahre alte Unfallopfer wollte am späten Freitagabend eine Straße im Stadtteil Steilshoop überqueren, als es von dem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert wurde. Ersthelfer versuchten, den Mann noch auf der Straße wiederzubeleben. Er wurde in eine Klinik gefahren, wo er jedoch schließlich seinen schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Der Fahrer war den Angaben zufolge direkt nach dem Unfall stadtauswärts davongefahren. Noch in der Nacht sei der Halter des Firmenfahrzeugs ermittelt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauerten aber noch an.