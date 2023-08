Mit dem Museum "Die Bischofsburg" ist am Mittwoch ein besonderes Bodendenkmal Hamburgs wiedereröffnet worden. "Hier auf jeden Fall ist etwas, was ganz wichtig und ganz wesentlich und unmittelbar zu erhalten ist", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) bei der Eröffnung. Hamburg habe an jener Stelle seit über 50 Jahren ein archäologisches Fenster, das der Öffentlichkeit nun mit neuen Blickwinkeln und Informationen zugänglich gemacht werde.