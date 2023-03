Versprochen wurden kostenlose Markenklamotten, doch die Mitteilung in den sozialen Medien stellte sich als falsch heraus: Aus Frust über einen Fake-Post haben Jugendliche in der Hamburger Innenstadt am Samstag Streit mit der Polizei gesucht. Die Beamten seien mit Flaschen und Böllern beworfen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Zuvor berichteten Medien.