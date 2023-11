Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Wagen in Hamburg sind die beiden Autoinsassen am Samstagabend verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Busfahrer beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen auf der Horner Landstraße übersehen hatte, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte. Der Autofahrer und sein Beifahrer kamen ins Krankenhaus, im Bus wurde nach ersten Angaben niemand verletzt. Zuvor hatten Medien über den Unfall berichtet.