Linke Aktivisten haben sich am Montag mit Plakaten von der Hamburger Elbphilharmonie abgeseilt. Etwa zehn Personen hätten sich an der Aktion beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Einige von ihnen seien vermutlich über das Geländer der Plaza, einer Aussichtsplattform, geklettert und hätten sich mit Plakaten an die Außenfassade gehängt. Auf einem der Plakate stand: "Neokolonialen Kapitalismus bekämpfen", auf einem anderen "Exit gas now!" ("Gasausstieg jetzt!").