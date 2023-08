Sabine Boeddinghaus (66) und Cansu Özdemir (34) sind an der Spitze der Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft bestätigt worden. Beide seien einstimmig wiedergewählt worden, teilte die Fraktion am Montagabend mit. Die beiden Politikerinnen stehen seit 2015 an der Spitze der Linken-Bürgerschafts-Fraktion in der Hansestadt. Nach ihrer Wahl betonten sie, die Linke sei für Hamburg weiterhin wichtig, weil unter SPD und Grünen nur wenige Menschen immer reicher würden, während gleichzeitig die Armut wachse und immer mehr Leuten der soziale Abstieg drohe.