In einer Sportsbar in Hamburg-Eidelstedt soll ein 34-Jähriger mutmaßlich mit einer Maschinenpistole bedroht worden sein. Drei Männer seien daraufhin festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei Männer hätten den 34-Jährigen am Mittwochabend mit einer Schusswaffe bedroht, der daraufhin aus dem Lokal geflüchtet sei. Die beiden Tatverdächtigen seien mit einem Auto, das von einem weiteren Mann gesteuert wurde, weggefahren.