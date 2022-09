Ein Unbekannter hat das Foyer des Islamischen Zentrums Hamburg mit roter Farbe verunreinigt. Der etwa 20 bis 40 Jahre alte Mann hatte sich Montagmittag als Paketzusteller ausgegeben und sich so Zutritt zu dem Zentrum im Stadtteil Uhlenhorst verschafft, wie die Polizei mitteilte. Der für das Zentrum verantwortliche 71-jährige habe ihn zu einem Büro geführt, in dem der angebliche Bote das Paket habe ablegen sollen. Tatsächlich habe er den 71-Jährigen jedoch in dem Büro eingesperrt und dann das Foyer mit roter Farbe verschmutzt. Anschließend habe der 71-Jährige, der sich inzwischen habe befreien können, den Täter an der Flucht hindern wollen. Das gelang ihm nicht, er wurde dabei leicht verletzt.