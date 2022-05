Auf einem Konzert im einem Hamburger Musikclub ist es am Donnerstagabend zu einer Schägerei zwischen Anhängern der Fußballvereine HSV und FC St. Pauli gekommen. An der Auseinandersetzung waren bis zu 150 Menschen beteiligt, zehn wurden verletzt.

Mehrere Menschen sind bei einer Massenschlägerei während eines Konzerts in Hamburg am Donnerstagabend verletzt worden. An der Auseinandersetzung waren zwischen 100 und 150 Menschen beteiligt, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Polizei Hamburg: Zehn Menschen bei Schlägerei verletzt

Auslöser war eine Band, die während ihres Konzertauftritts "Viva HSV" geschrien haben soll. Daraufhin hätten die 30 bis 40 anwesenden Fans des FC St. Pauli etwa 60 Fans des HSV angegriffen.

Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Eine Polizei-Sprecherin sagte, es könnten bis zu zehn Verletzte sein, aber das sei noch nicht sicher. Ob Menschen ins Krankenhaus kamen, konnte sie zunächst nicht sagen.