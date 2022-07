Im Hamburger Stadtteil Sternschanze in Altona haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Mehrfamilienhäuser gebrannt. Das Feuer war am späten Samstagabend in einer Wohnung ausgebrochen und griff dann auf den Dachstuhl des Hauses über, wie eine Sprecherin des Hamburger Lagezentrums sagte. Von dort aus breiteten sich die Flammen dann auf zwei benachbarte Häuser aus. Verletzte oder Tote waren bislang nicht bekannt. Zur Schadenshöhe konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.