Weil er in seinem Auto Drogen verkauft haben soll, ist ein 25-Jähriger im Hamburger Stadtteil Sternschanze festgenommen worden. Der Polizei zufolge waren Beamte am frühen Samstagmorgen auf das Auto des 25-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem ein am Straßenrand wartender Mann in den Wagen gestiegen war und ihn kurz darauf wieder verlassen hatte.