Nach Defekten an Wasserleitungen im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West ist die Wasserversorgung für Anwohner wiederhergestellt. Am Nachmittag seien alle betroffenen Haushalte wieder an die reguläre Versorgung angeschlossen worden, teilte Hamburg Wasser am Samstagabend mit. Der Versorger hatte zuvor als Ersatz auch einen Wasserwagen aufgestellt. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.