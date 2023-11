Nach gut vierjähriger Bauzeit hat die Hamburger Martini-Klinik, ein privates Prostatakrebszentrum am Universitätsklinikum Eppendorf, ihr neues Gebäude übernommen. "Die Martini-Klinik ist weltweit die Nummer eins bei der Behandlung und Erforschung von Prostatakrebs", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Mittwoch bei der feierlichen Schlüsselübergabe. Die Fachklinik, die 2005 mit nur acht Betten gegründet worden war, wird künftig 100 Patienten stationär behandeln können. Der 86 Millionen Euro teure Neubau soll im Frühsommer kommenden Jahres in Betrieb genommen werden.