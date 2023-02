Passanten haben am Mittwochmorgen in Hamburg eine leblose Person in der Alster entdeckt. Die Einsatzkräfte seien gegen 7.28 Uhr informiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche sei gegen 9.00 Uhr aus dem Wasser geborgen worden. Zu Identität und Todesumständen konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatten Medien berichtet.