An der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne hat es eine Sachbeschädigung gegeben. Die Tat in der Nacht zu Montag sei mutmaßlich politisch motiviert, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten demnach brennende Reifen in der Charlie-Mills-Straße gemeldet. Zudem seien etwa 24 Fensterscheiben am Gebäude des Campus Nord vermutlich mit Pflastersteinen zerstört worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen.