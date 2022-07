In einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde ist in der Nacht zum Donnerstag ein 27-jähriger Mann erschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen befand er sich als Gast in der Bar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei unbekannte Männer seien gezielt auf ihn zugegangen und einer von ihnen habe mehrere Schüsse abgegeben. Anschließend seien sie geflüchtet.